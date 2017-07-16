Владислав Татур: «В брестском «Динамо» много околофутбола. А Журавель – это чисто футбол»

Комментаторы «Беларусь 5» Владислав Татур и Николай Ходасевич в эфире радиопрограммы «Свободный удар» на Минской волне порассуждали на тему того, почему Владимиру Журавлю некомфортно в брестском «Динамо».

Владислав Татур: Как мне видится ситуация со стороны, у брестского «Динамо» своя структура, свои цели. Они простираются не только через какие-то футбольные моменты. Там действительно взялись за большой пласт работы. Я уж не знаю там — агенты или не агенты, как многие пишут, но факт в том, что шум вокруг клуба создается на протяжении всего сезона.

Мне кажется, Владимиру Журавлю во всех этих декорациях просто-напросто некомфортно работать. Оптимальные условия для Журавля, к которым он привык, — те, что были в «Шахтере». Кстати, в минском «Динамо» тоже не получилось из-за схожей ситуации. Он спокойненько сидел себе на базе, тихо, спокойно работал. Никто «Шахтер» никогда не трогал, о клубе мало пишут, туда вообще практически никто никогда не приезжает в этот Солигорск. Руководство доверяло, три-четыре года он спокойно отработал. Да, не всегда был результат... Но на Журавля не оказывалось супердополнительное давление. Как только он попал в минское «Динамо» со всеми сопутствующими историями, это сказалось. Сейчас брестское «Динамо». Там действительно сейчас много околофутбола. Мне кажется, Владимир Журавель с этим всем не очень-то и справляется. Поэтому ему и некомфортно, поэтому и нет гармонии между тренером и клубом, который его пригласил.

Мне кажется, нынешнему брестскому «Динамо» как клубу Журавель не очень-то и подходит. Хотя свою роль в истории клуба вот на этом стартовом отрезке становления он сыграл, и эта роль, конечно, гигантская. Клубу больше подошел бы специалист европейских взглядов, который отнесся бы к делу просто как наемный работник, понимая, что у руководства свои задачи, порой не футбольные, а у него свои.

Николай Ходасевич: То есть это будет выглядеть примерно так. Ок, у нас есть 17-летний Кириленко, мы очень хотим, чтобы он играл в основном составе по 30 минут, по тайму, часу. И твоя задача — сделать так, чтобы он имел игровую практику, коль уж мы его приобрели. Может, мы хотим его через год продать. Для этого ему нужно наиграть определенную статистику. То, что будет выпадать левый фланг, тебя, тренера, должно волновать, но руководство это не волнует — справляйся.

Владислав Татур: Да, думаю так. А Владимир Журавель — это чисто футбол. У него играют сильнейшие на данный момент.

Владимир Журавель: «Слухи – беда нашего времени. Не было никакого заявления об уходе, письменного во всяком случае»