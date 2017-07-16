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Выступление белорусских клубов в еврокубках и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Время футбола»
17.07.2017 11:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Николай Ходасевич анонсировал очередной выпуск программы «Время футбола», которая выйдет в эфир сегодня в 23.45 на канале «Беларусь 5».
«Главная тема – еврокубки. БАТЭ, «Динамо» Минск и «Динамо» Брест провели первые матчи квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы и готовятся к ответным.
А также:
«Витебск» – перспективы развития клуба. Разговор с главным тренером Сергеем Ясинским.
Марек Зуб – представляем нового наставника «Шахтера».
Наши в чемпионате России. Два тренера и шесть игроки по-разному открыли сезон.
Сегодня в 23.45. До встречи!
Кстати, теперь запись программы только на сайте tvr.by. Извините, таковы требования», – написал Ходасевич.
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Выступление белорусских клубов в еврокубках и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Время футбола»
Николай Ходасевич анонсировал очередной выпуск программы «Время футбола», которая выйдет в эфир сегодня в 23.45 на канале «Беларусь 5».
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