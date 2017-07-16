Выступление белорусских клубов в еврокубках и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Время футбола»

Николай Ходасевич анонсировал очередной выпуск программы «Время футбола», которая выйдет в эфир сегодня в 23.45 на канале «Беларусь 5».

«Главная тема – еврокубки. БАТЭ, «Динамо» Минск и «Динамо» Брест провели первые матчи квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы и готовятся к ответным.

А также:

«Витебск» – перспективы развития клуба. Разговор с главным тренером Сергеем Ясинским.

Марек Зуб – представляем нового наставника «Шахтера».

Наши в чемпионате России. Два тренера и шесть игроки по-разному открыли сезон.

Сегодня в 23.45. До встречи!

Кстати, теперь запись программы только на сайте tvr.by. Извините, таковы требования», – написал Ходасевич.