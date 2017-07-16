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Товарищеский матч. Пражская «Славия» разгромила «Ниццу»

17.07.2017 10:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Возможный соперник БАТЭ в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов пражская «Славия» провела спарринг с «Ниццей».

Товарищеский матч

Славия Прага – Ницца

Голы: 0:1 – 8 Боскальи, 1:1 – 47 Шкода, 2:1 – 50 Шкода, 3:1 – 69 Ван Бюрен, 4:1 – 78 Ван Бюрен.

Напомним, в 3-м квалификационном раунде «Славия» станет соперником победителя матча БАТЭ – «Алашкерт».

 
 
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Возможный соперник БАТЭ в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов пражская «Славия» провела спарринг с «Ниццей».

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