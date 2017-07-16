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Азаренко поднялась в рейтинге WTA и заняла 201 место

17.07.2017 11:44 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июл — Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко заняла 201-е место в рейтинге ракеток мира среди женщин после Уимблдона.

Азаренко поднялась в рейтинге WTA и заняла 201 место
© REUTERS Matthew Childs
Испанка Гарбинье Мугуруса победила Винус Уильямс в финале Уимблдона

Бывшая первая ракетка мира Азаренко вернулась в большой спорт после рождения сына и дошла до четвертого круга Уимблдона. После игры на турнире теннисистка заметно поднялась в рейтингах лучших ракеток мира.

В обновленном рейтинге WTA Азаренко поднялась на 482 места и заняла 201-ю позицию в списке лучших теннисисток мира.

Сейчас высшую позицию среди белорусских спортсменок занимает Александра Саснович — 100-е место. Арина Соболенко занимает 120-е место, Ольга Говорцова — 144-е.

Первой ракеткой мира после Уимблдона стала 25-летняя теннисистка из Чехии Каролина Плишкова — до этого в рейтинге она так высоко не поднималась.

Победительница соревнования, испанка Гарбин Мугуруса, сейчас занимает пятую позицию по версии WTA.

 
Теги: Минск
 
 
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После Уимблдона белорусская теннисистка поднялась в рейтинге сразу на 482 позиции.

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