Азаренко поднялась в рейтинге WTA и заняла 201 место

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко заняла 201-е место в рейтинге ракеток мира среди женщин после Уимблдона.



© REUTERS Matthew Childs Испанка Гарбинье Мугуруса победила Винус Уильямс в финале Уимблдона

Бывшая первая ракетка мира Азаренко вернулась в большой спорт после рождения сына и дошла до четвертого круга Уимблдона. После игры на турнире теннисистка заметно поднялась в рейтингах лучших ракеток мира.

В обновленном рейтинге WTA Азаренко поднялась на 482 места и заняла 201-ю позицию в списке лучших теннисисток мира.

Сейчас высшую позицию среди белорусских спортсменок занимает Александра Саснович — 100-е место. Арина Соболенко занимает 120-е место, Ольга Говорцова — 144-е.

Первой ракеткой мира после Уимблдона стала 25-летняя теннисистка из Чехии Каролина Плишкова — до этого в рейтинге она так высоко не поднималась.

Победительница соревнования, испанка Гарбин Мугуруса, сейчас занимает пятую позицию по версии WTA.