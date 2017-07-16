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Минское «Динамо» отозвало Яроцкого из аренды из «Немана»
17.07.2017 12:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник Ярослав Яроцкий отозван из аренды из «Немана» и продолжит выступление в сезоне-2017 в составе минского «Динамо».
Ярослав Яроцкий дозаявлен за «Динамо» в квалификации Лиги Европы начиная со 2-го раунда и, таким образом, сможет принять участие в матче «Динамо» – «Работнички» 20 июля.
В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник сыграл в 8 матчах высшей лиги, забил 1 мяч. Подробная статистика Яроцкого
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Полузащитник Ярослав Яроцкий отозван из аренды из «Немана» и продолжит выступление в сезоне-2017 в составе минского «Динамо».
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