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Николай Ходасевич: «На 80 процентов уверен, что БАТЭ пройдет «Алашкерт»

17.07.2017 12:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Комментаторы «Беларусь 5» Владислав Татур и Николай Ходасевич в эфире радиопрограммы «Свободный удар» на Минской волне порассуждали о шансах БАТЭ на выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Владислав Татур: Если БАТЭ проиграет «Алашкерту», это будет, нонсенс, сенсация. Было видно, что БАТЭ и «Алашкерт» – это команды совершенно разного класса и уровня. Нужно подтвердить это на выезде.

Много пишут, что БАТЭ не побеждает в гостях при Ермаковиче в еврокубках, но все это статистика, нужно смотреть каждое конкретное противостояние. Сейчас отступать некуда, может, это и хорошо для БАТЭ.

Николай Ходасевич: Рисунок игры в Ереване будет схож с тем, что мы увидели на «Борисов-Арене». Я убежден, что все футболисты БАТЭ почувствовали, что он превосходят соперника. С первых минут выйдут настроенными. И не потому, что надо побеждать, а потому, что надо забирать свое. Другое дело, повезет ли в атаке. В первом тайме нужно все решать, забивать 1, а может и 3 мяча. Я на процентов 80 уверен, что БАТЭ пройдет дальше.

Владислав Татур: Я тоже совершенно в этом не сомневаюсь. Если представить вылет БАТЭ, то могут быть просто очень страшные последствия.

Николай Ходасевич: Если не пройти «Алашкерт», то надо разгонять всех. Последний сезон БАТЭ идет по Пути чемпионов, это последний шанс зацепиться за большой турнир, последний шанс хорошенько заработать.

 
 
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Комментаторы «Беларусь 5» Владислав Татур и Николай Ходасевич в эфире радиопрограммы «Свободный удар» на Минской волне порассуждали о шансах БАТЭ на выход в 3-й...

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