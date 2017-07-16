«Динамо» Брест — «Альтах». На матч проданы все билеты

На ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между брестским «Динамо» и австрийским «Рейндорфом» проданы все билеты. Трибуны ОСК «Брестский» вмещают более 10 тысяч зрителей.

Встреча «Динамо» и «Альтаха» состоится 20 июля и стартует в 19.30. В первой игре команды сыграли вничью — 1:1.