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«Динамо» Брест — «Альтах». На матч проданы все билеты
17.07.2017 13:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
На ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между брестским «Динамо» и австрийским «Рейндорфом» проданы все билеты. Трибуны ОСК «Брестский» вмещают более 10 тысяч зрителей.
Встреча «Динамо» и «Альтаха» состоится 20 июля и стартует в 19.30. В первой игре команды сыграли вничью — 1:1.
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На ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между брестским «Динамо» и австрийским «Рейндорфом» проданы все билеты.
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