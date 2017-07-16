«Чемпионат.com»: к отказу Стася от игры за сборную Беларуси все шло не один год

Журналист «Чемпионат.com» Дмитрий Ерыкалов поделился мыслями по поводу решения Андрея Стася перейти в «Авангард», приняв российское спортивное гражданство.

«На родине решение Стася объясняют желанием подзаработать. Кто-то считает, что переход в «Авангард» — это, возможно, последняя попытка выиграть нечто большее, чем титул лучшему хоккеисту Беларуси. Но мало кто задумывается, что к смене спортивного гражданства капитана сборной подтолкнуло не столько предложение от «Авангарда», сколько текущая ситуация во всем белорусском хоккее. К различным домыслам подталкивает молчание самого Стася, который пока не комментировал свое решение, но насколько известно «Чемпионату», к отказу от игры за национальную команду все шло не один год», – написал Ерыкалов.

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