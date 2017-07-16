Роб Клинкаммер: «В прошлом сезоне «Динамо» выступило успешно, так что если бы мне сказали, что все так измениться, я бы не поверил»

Нападающий минского «Динамо» Роб Клинкаммер присоединился к команде и поделился мнением об изменениях в клубе.

– Все лето я был у себя дома, в Летбридже. У меня родился второй сын. Так что отпуск я провел в семейном кругу, чем остался весьма доволен.

- Команда уже давно начала подготовку, а ты сегодня впервые провел полноценную тренировку. Как себя чувствуешь прямо сейчас?

– Как будто сейчас три часа ночи! Я очень устал. В Канаде сейчас еще даже не раннее утро. Но летом я упорно тренировался, поддерживал себя в хорошей форме. Правда, в основном занимался не на льду, так что сейчас мне предстоит еще набрать оптимальные кондиции. Здорово вернуться в команду и приступить к тренировкам.

- Что ты можешь сказать о Горди Дуайере? Возможно, пересекался с ним ранее?

– Раньше я с ним знаком не был. Но он ведь был тренером «Медвешчака» и сборной Канады на Кубке Шпенглера, так что я имею представление об этом специалисте. К тому же мы оба канадцы, поэтому быстро найдем общий язык.

- В «Динамо» произошли большие перемены. Как ты их воспринял?

– В прошлом сезоне мы выступили успешно, так что если бы ты сказал мне, что все так измениться, я бы не поверил. Но это хоккей, временами и не такое случается. Я не особенно переживаю по этому поводу, просто делаю свою работу.

- Сейчас болельщики активно обсуждают уход Бена Скривенса. По-твоему, это большая потеря для «Динамо»?

– Конечно. Он хорошо играл весь прошлый сезон, был лучшим игроком команды, помог нам выиграть много матчей, особенно на старте сезона. Хочу пожелать ему всего лучшего в «Салавате Юлаеве». Но у нас будет новый вратарь – Юнас Энрот. Это отличный голкипер. Думаю, он достойно заменит Скривенса, и мы перестанем переживать по поводу ухода Бена.

- Как ты воспринял новость об уходе Крэйга Вудкрофта?

– Меня это немного шокировало. Я ведь пришел в «Динамо» вместе с ним, он меня сюда приглашал. Но он сделал так, как посчитал нужным. У нас был успешный предыдущий сезон, мне было приятно с ним работать. Но, как я уже говорил, это хоккей, такое случается постоянно. Кто-то уходит, кто-то приходит – это нормальный процесс. Пожелаю ему удачи. Возможно, мы еще поработаем вместе.

- Твои ожидания от предстоящего сезона.

– Надеюсь, мы будем не менее успешны, чем в предыдущем. На льду много новых лиц, я еще не со всеми познакомился. Кроме того, в команде ожидается появление трех легионеров. Посмотрим, что получится в итоге. В любом случае, я приехал, чтобы побеждать. Для этого надо работать также упорно, как в прошлом сезоне, тогда и результат будет не хуже. Я рад вернуться в Минск и хотел бы попросить наших болельщиков поддерживать нас также, как в прошлом сезоне. У нас лучшие болельщики в КХЛ и лучшая в Лиге атмосфера на арене, – сказал Клинкхаммер.