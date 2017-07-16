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Бухарест (WTA). Первый круг. Саснович сыграет с Барэ
17.07.2017 14:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
BRD Bucharest Open
Бухарест, Румыния
17 – 23 июля 2017
International
Призовой фонд – 250 000 долларов
Открытые корты, грунт
Первый круг
Не определен
Не определен
Не определен Не определен
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BRD Bucharest Open Бухарест, Румыния 17 – 23 июля 2017 International Призовой фонд – 250 000 долларов Открытые корты, грунт Первый круг .
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