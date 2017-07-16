МИНСК, 17 июл — Sputnik. Экипажи российской команды "КАМАЗ-МАСТЕР" заняли первых три места на финише девятого этапа ралли-рейда "Шелковый путь", который прошел в воскресенье по территории Китая.



© Sputnik Владимир Трефилов "Шелковый путь": на восьмом этапе Вязович финишировал шестым

Первым финишировал КамАЗ Айрата Мардеева, вторым, в 36 секундах, этап закончил экипаж Дмитрия Сотникова, третьим — Антон Шибалов. Лучшим из белорусов вновь стал экипаж Сергея Вязовича — он завершил этап шестым, Александр Василевский финишировал на восьмой позиции, вслед за ним — Алексей Вишневский.

В итоговом зачете грузовиков все три места занимают КамАЗовцы, потеснив чеха Мартина Коломы на Tatra на четвертое место. Сотников занимает первое место, на втором — Шибалов, а третьем — Мардеев.

Вязович в генеральной классификации занимает седьмую позицию, Вишневский — девятый, Василевский — одиннадцатый.

В зачете внедорожников впечатляющий результат показал китаец Хань Вэй на Geely smg buggy — он завершил девятый этап вторым, после гонщика Peugeot Сириля Депре. Третьим к финишу прибыл американец Брайс Мензис на Mini. Генеральная классификация после девятого этапа выглядит так же: Депре, Вэй и Мензис.

Десятый этап ралли-рейда пройдет между городами Хами и Дуньхуан, продолжительность трассы составит 513,53 километра, спецучастка — 360,28 километра.