КХЛ. Шарангович на просмотре в минском «Динамо»

Просмотровый контракт с «зубрами» подписал нападающий национальной сборной Беларуси Егор Шарангович.

Егор Шарангович родился в Минске 6 июня 1998 года. За свою карьеру поиграл в РЦОП «Раубичи-98», «Динамо-Раубичи» (высшая лига, МХЛ) и молодежной сборной Беларуси U-20 (ОЧБ).

Также в активе нападающего матчи за юниорскую, молодежную и национальную сборные Беларуси на чемпионатах мирах. Последний ЧМ в Париже для Егора Шаранговича стал дебютным в рядах «националки». В 7 матчах на счету форварда 3 (2+1) очка при коэффициенте полезности «+1».

Егор Шарангович присоединился к команде сегодня и уже успел провести полноценную тренировку.