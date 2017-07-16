ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КХЛ. Шарангович на просмотре в минском «Динамо»

17.07.2017 17:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Просмотровый контракт с «зубрами» подписал нападающий национальной сборной Беларуси Егор Шарангович.

Егор Шарангович родился в Минске 6 июня 1998 года. За свою карьеру поиграл в РЦОП «Раубичи-98», «Динамо-Раубичи» (высшая лига, МХЛ) и молодежной сборной Беларуси U-20 (ОЧБ).

Также в активе нападающего матчи за юниорскую, молодежную и национальную сборные Беларуси на чемпионатах мирах. Последний ЧМ в Париже для Егора Шаранговича стал дебютным в рядах «националки». В 7 матчах на счету форварда 3 (2+1) очка при коэффициенте полезности «+1».

Егор Шарангович присоединился к команде сегодня и уже успел провести полноценную тренировку.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Просмотровый контракт с «зубрами» подписал нападающий национальной сборной Беларуси Егор Шарангович.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Динамо» Брест: «На матч с «Альтахом» еще есть билеты. Продано 8 тысяч»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика