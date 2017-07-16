«Динамо» Брест: «На матч с «Альтахом» еще есть билеты. Продано 8 тысяч»

Твиттер брестского «Динамо» опроверг информацию «Прессбола» о том, что на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Альтаха» проданы все билеты.

По сообщению брестчан, на игру продано 8 тысяч билетов. Арена вмещает более 10 тысяч человек.

«Билетов на четверг осталось мало, но они еще есть. Спешите в кассы ОСК «Брестский», которые работают с 10:00 до 18:00», – сообщает твиттер «Динамо».

Встреча «Динамо» и «Альтаха» состоится 20 июля и стартует в 19.30. В первой игре команды сыграли вничью — 1:1.