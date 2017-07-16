Виталий Родионов: «Результат первого матча с «Алашкертом» задел ребят за живое, команда прилично раззадорена»

Форвард БАТЭ Виталий Родионов, который из-за полученной в прошлом году дисквалификации пропустит ответный матч Лиги чемпионов с «Алашкертом», вместе с командой отправился в столицу Армении и поделился ожиданиями от матча.

– В каком качестве летишь в Ереван?

– Прежде всего как член команды. Рассчитываю все время находиться с ребятами. Естественно, и тренироваться тоже буду с ними. Это позволит гармонично заполнить образовавшуюся паузу, синхронизировать свое состояние с состоянием партнеров. С другой стороны, раз не сыграю, мое положение отдаленно напоминает статус туриста.

– Какие ощущения испытывает футболист, лидер, в чьих услугах остро нуждается команда, а он по объективным причинам не может ей помочь?

– Не считаю, что стоит ставить вопрос под таким углом. Будь положительным результат первого матча, никто не обращал бы на это внимания. Так получилось, что я пока не могу помочь команде. А БАТЭ летит в Армению с четкой задачей, потому не надо думать о том, что было бы, если... Надо исходить из того, что есть здесь и сейчас, рассчитывать на свои силы, верить в себя и думать, как воспользоваться слабыми сторонами соперника.

– Согласен. Тогда вернемся к матчу, сыгранному в Борисове. Когда и что в нем пошло не так?

– За последнее время было много сказано по этому поводу. Вряд ли я добавлю что-то новое, оригинальное. У нас откровенно не получилась игра во втором тайме. Прежде всего связываю это с психологическими моментами. Вдобавок порой, особенно после перерыва, у нас было слишком много спешки и суеты при принятии решений. Думаю, каждый из наших футболистов, кто в то время находился на поле, чувствует это. С другой стороны, посыпать головы пеплом не собираемся. Ведь есть в запасе еще один поединок, в которым необходимо проявить свои лучшие качества. Уверен, ребята это ясно осознают, равно как и понимают, что на кону.

– Весь подготовительный промежуток между матчами с «Алашкертом» ты провел в команде. Какой у ребят настрой? И забыли ли они неудачный исход первой встречи?

– Лично я лечу с мыслями, что все будет хорошо. Во время тренировок видел, что результат игры на «Борисов-Арене» задел ребят за живое, команда прилично раззадорена. Все старались абстрагироваться от происходящего вокруг, сфокусироваться исключительно на предстоящем поединке. Нисколько не сомневаюсь: в Ереване БАТЭ продемонстрирует максимум возможного.

– Наверное, уместно говорить и о том, что результат первого матча добавил команде хорошую порцию адреналина?

– Да, так и есть.

– Мы знаем немало примеров, когда после не совсем удачной первой игры БАТЭ преображался и выбирался из непростых ситуаций. Что нужно сделать, чтобы и на сей раз выйти с честью из затруднительного положения?

– Прежде всего нужно справиться с волнением, которое в силу известных причин может оказывать влияние. Требуется обязательно избавиться от спешки в решениях. И, разумеется, выйти и сыграть на своем уровне.

–Когда вспоминаешь прежние еврокубковые подвиги БАТЭ, то какие матчи первыми приходят на ум?

– Их было очень много. Так ведь? Не хочу привязываться к конкретным играм. Но точно могу сказать, что наше нынешнее положение не худшее, из каких команда выбиралась. Были и более критичные ситуации.

– Завтра победим?

– А почему бы и нет? Уверен, ребята приложат для этого максимум усилий, – сказал Родионов.