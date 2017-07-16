Сергей Новиков: «Возвращение к 16-командному формату вполне определенно сказалось на результатах еврокубков еще год назад»

Журналист газеты «Прессбол» Сергей Новиков в своей ветке на форуме издание ответил на вопрос о возвращении к формуле проведения чемпионата Беларуси с 16 командами.

– Похоже, что возвращение к 16-тикомандному формату уже сказывается на результатах в еврокубках.

– Что значит «похоже»? Оно вполне определенно сказалось еще год назад :) Больше всего мне хотелось бы послушать сейчас дискуссию на эту тему двух наиболее ярых сторонников 16-командного формата: Коли Ходасевича и Сергея Сафарьяна.

Повеселило, как Николай технично обошел при их студийной дуэли самую главную из претензий, которую нужно в первую очередь предъявлять сегодня зампреду БФФ. Зато поговорили о допуске в трапезную сборной... Или это было в споре Сергея Вагаршаковича с Максом Березинским? Я как-то уже запутался... – написал Новиков.

Сергей Новиков: «При 12-командном чемпионате БАТЭ, «Шахтер» и «Динамо» уже передрались бы по два раза, а впереди были бы еще по два»