﻿ 4-кратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в нетрезвом виде вломился в храм и забрал им же подаренную икону. 21.by
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4-кратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в нетрезвом виде вломился в храм и забрал им же подаренную икону

17.07.2017 21:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в нетрезвом состоянии ворвался в храм в селе Уйское Челябинской области и забрал икону, которую сам же подарил в 2012 году.

«Сегодня Тихонов забрал икону из храма. Это происходило при множестве прихожан. Придя в нетрезвом состоянии, он начал свою речь с оскорблений настоятеля.

Когда Тихонов выходил с иконой, он набросился на несовершеннолетнюю девочку, которая его сфотографировала. Он причинил ей боль, срывая фотоаппарат с ее шеи и толкая ее всей своей силой, а затем замахнулся на нее кулаком. Благодаря прихожанам храма, не успел ее ударить, так как они его остановили.

Теперь мы видим, какой у нас на самом деле прославленный земляк. В связи с этим, возникает вопрос, может ли быть почетным гражданином района этот человек, который поднимает руку на детей, и может ли школа носить его имя?» – говорится в сообщении храма.


 
 
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в нетрезвом состоянии ворвался в храм в селе Уйское Челябинской области и забрал икону, которую...

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