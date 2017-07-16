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Защитник сборной клубов Беларуси: «Из-за жары в Таиланде уже на 15-17-й минуте матча начинаешь задыхаться»
17.07.2017 21:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Левый защитник сборной клубов Беларуси Кирилл Печенин рассказал корреспонденту Tribuna.com Сергею Мельнику о турнире в Таиланде, где наша команда в финале по пенальти проиграла хозяевам турнира.
– Какие впечатления оставила эта поездка?
– Впечатления только положительные. Хороший турнир, отличная организация. Конечно, расстраивает, что проиграли в финале по пенальти.
– Как вообще отреагировал, когда узнал, что тебя вызывают в сборную?
– Обрадовался, всегда приятно получать вызов.
– Много ли знакомств удалось завести внутри сборной?
– Многих знал по «молодежке». Нас десять человек оттуда. Шесть из «Витебска». Так что никаких проблем с адаптацией не возникло.
– Как тебе уровень соперников?
– Не скажу, что слишком высокий. Но в целом соперники хорошие. Примерно нашего уровня. Посильнее, конечно, чем команды первой лиги.
– Расскажи о кухне. Что самое необычное попробовал за эти дни?
– Вообще, нас кормили европейской едой: макароны, рис, салат. Все обычное. Был и суп с креветками, что-то там из осьминогов. Но это прошло мимо меня.
– Не возникало желания?
– Кто-то покупал тараканов, фрукты экзотические. Но я не пробовал.
– Нужны ли вообще такие турниры?
– Да, хороший шанс проявить себя. Турнир, конечно, организован больше для игроков и тренеров. Но и болельщикам тоже интересно было.
– Вызвали бы матчи интерес у болельщиков, если бы проводились в Беларуси?
– Сложно сказать. Но, думаю, люди пришли бы посмотреть.
– Как тебе местные стадионы?
– Хорошие, большие стадионы, да и атмосфера мне понравилась. Правда, прямо перед нами игрался матч за третье место, поэтому газон был уже неидеален. В финале впервые играл при таком количестве зрителей. Но не волновался, со стартовым свистком все ушло.
– Насколько вообще тяжело играть по такой погоде?
– Очень тяжело. Слишком душно, нечем дышать. На 15-17-й минуте уже начинаешь задыхаться. Несмотря на то, что дополнительного времени в наших матчах не было (Tribuna.com – при ничьей сразу пробивались пенальти), все равно приходилось очень тяжело. Некоторые сыграли даже два полных матча.
– Удалось ли по Таиланду погулять?
– Да, в понедельник мы гуляли по центру. Заходили в магазины. Люди очень дружелюбные. Улыбаются, когда видят нас, и идут фотографироваться. Это приятно.
– Видел
– К счастью, не встречал, – сказал Печенин.
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Защитник сборной клубов Беларуси: «Из-за жары в Таиланде уже на 15-17-й минуте матча начинаешь задыхаться»
Левый защитник сборной клубов Беларуси Кирилл Печенин рассказал корреспонденту Tribuna.com Сергею Мельнику о турнире в Таиланде, где наша команда в финале по пенальти...
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