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«Алашкерт» – БАТЭ. БГТРК пытается договориться о трансляции матча, армянская сторона просит 50 тыс евро

17.07.2017 23:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщает «Прессбол», пока нет ясности по поводу показа ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Алашкерт» – БАТЭ белорусскими телеканалами.

«Партнеры «Алашкерта» по трансляциям (в роли которых выступило агентство) сначала наотрез отказались меняться сигналами, а затем довольно неожиданно оценили трансляцию аж в 50 тысяч евро: мол, после ничьей на «Борисов-Арене» спрос на ответный поединок в Беларуси должен быть запредельным», – передает «Прессбол».

За прошедшую неделю Белтелерадиокомпании удалось существенно сбросить цену, но прийти к согласию сторон пока не вышло. Надежды остаются на договоренность в самый последний момент.

Матч «Алашкерт» – БАТЭ пройдет 18 июля и начнется в 19.00.

 
 
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Как сообщает «Прессбол», пока нет ясности по поводу показа ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Алашкерт» – БАТЭ белорусскими...

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