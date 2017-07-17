«Алашкерт» – БАТЭ. БГТРК пытается договориться о трансляции матча, армянская сторона просит 50 тыс евро

Как сообщает «Прессбол», пока нет ясности по поводу показа ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Алашкерт» – БАТЭ белорусскими телеканалами.

«Партнеры «Алашкерта» по трансляциям (в роли которых выступило агентство) сначала наотрез отказались меняться сигналами, а затем довольно неожиданно оценили трансляцию аж в 50 тысяч евро: мол, после ничьей на «Борисов-Арене» спрос на ответный поединок в Беларуси должен быть запредельным», – передает «Прессбол».

За прошедшую неделю Белтелерадиокомпании удалось существенно сбросить цену, но прийти к согласию сторон пока не вышло. Надежды остаются на договоренность в самый последний момент.

Матч «Алашкерт» – БАТЭ пройдет 18 июля и начнется в 19.00.