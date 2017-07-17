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«ПСЖ» готов заплатить 222 млн евро отступных за Неймара
18.07.2017 00:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
«ПСЖ» всерьез рассматривает возможность приобретения форварда «Барселоны» Неймара.
Парижский клуб готов заплатить сумму отступных, прописанную в контракте игрока – 222 миллиона евро.
Окончательное решение должен принять сам футболист. «Барселона» предлагает бразильцу новый контракт на улучшенных условиях.
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«ПСЖ» всерьез рассматривает возможность приобретения форварда «Барселоны» Неймара.
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