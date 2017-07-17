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Товарищеские матчи. Гол Лукаку принес «МЮ» победу над «Реал Солт Лейк»

18.07.2017 08:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Европейские клубы продолжают подготовку к следующему сезону.

Товарищеские матчи

Ганза Германия – Вольфсбург Германия – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Хиндс (41).

Сересо Осака Япония –  Севилья Испания – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Бен-Йеддер (42), 0:2 – Бен-Йеддер (55, пен.), 1:2 – Фукумитсу (80), 1:3 – Муриэль (90).

СЕВИЛЬЯ: Серхио Рико, Эскудеро, Каррису, Нико Пареха (Лангле, 46), Меркадо (Коршья, 46), Нзонзи (Гидо Писарро, 61), Сарабия, Крон-Дели (Банега, 61), Франко Васкес (Гансо, 46), Монтойя (Корреа, 46), Бен Йеддер (Луис Муриэль, 61).

Штурм Австрия – Вест Хэм Англия – 0:0 (0:0)

Крус Асуль Мексика – Порту Португалия – 0:0, пенальти 3:2 (0:0, 0:0)

Реал Солт Лейк США – Манчестер Юнайтед Англия – 1:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Силва (20), 1:1 – Мхитарян (29), 1:2 – Лукаку (38)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Европейские клубы продолжают подготовку к следующему сезону.

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