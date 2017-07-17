Лукаку забил первый гол за «Манчестер Юнайтед»

Форвард Ромелу Лукаку забил первый гол за новый клуб в товарищеском матче против «Реал Солт Лейк» (2:1).

24-летний игрок отличился на 38-й минуте матча, в итоге этот гол стал победным.

Сообщалось, что за его трансфер «Манчестер Юнайтед» заплатит «Эвертону» 75 миллионов фунтов плюс 15 миллионов в качестве бонусов. Кроме того, «МЮ» бесплатно отпустил в мерсисайдский клуб форварда Уэйна Руни.