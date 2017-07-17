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ЧМ-2017. Китай лидирует в общем зачете, Беларусь пока без медалей

18.07.2017 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Будапеште (Венгрия) проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В медальном зачете сборная России занимает второе место с тремя золотыми и одной серебряной медалями.

Чемпионат мира по водным видам спорта

Будапешт, Венгрия

Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего)

1. Китай – 5-3-0 (8)
2. Россия – 3-3-1 (7)
3. Франция – 2-0-0 (2)
4. Италия – 1-1-3 (5)
5. Австралия – 1-0-0 (1)
5. Италия – 1-1-3 (5)
6-7. Великобритания – 0-1-1 (2)
6-7. КНДР – 0-1-1 (2)
8-10. Испания – 0-1-0 (1)
8-10. Эквадор – 0-1-0 (1)
8-10. Канада – 0-1-0 (1)
11. Украина – 0-0-3 (3)
12-15. Бразилия – 0-0-1 (1)
12-15. Германия – 0-0-1 (1)
12-15. Малайзия – 0-0-1 (1)
12-15. США – 0-0-1 (1)

 
 
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В Будапеште (Венгрия) проходит чемпионат мира по водным видам спорта.

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