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ЧМ-2017. Китай лидирует в общем зачете, Беларусь пока без медалей
18.07.2017 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Будапеште (Венгрия) проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В медальном зачете сборная России занимает второе место с тремя золотыми и одной серебряной медалями.
Чемпионат мира по водным видам спорта
Будапешт, Венгрия
Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего)
1. Китай – 5-3-0 (8)
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В Будапеште (Венгрия) проходит чемпионат мира по водным видам спорта.
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