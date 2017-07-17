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«Алашкерт» – БАТЭ. Букмекеры верят в проход борисовской команды

18.07.2017 08:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Букмекерские конторы верят в проход БАТЭ в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Так, БК «Пари матч» дает на проход команд следующие коэффициенты: Алашкерт – 2.55; БАТЭ – 1.48;

Победа «Алашкерта» умножит ставку в 4.30 раза, ничья – 3,35, коэффициент на победу БАТЭ – 1.85.

БК «Марафон» оценивает вероятность прохода БАТЭ в 1.35, «Алашкерта» – 3.20.

Победа БАТЭ умножит выигрышную ставку в 1,7 раз, ничья – 3.68, победа «Алашкерта» – 5.50.

 
 
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Букмекерские конторы верят в проход БАТЭ в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

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