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«Алашкерт» – БАТЭ. Букмекеры верят в проход борисовской команды
18.07.2017 08:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Букмекерские конторы верят в проход БАТЭ в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Так, БК «Пари матч» дает на проход команд следующие коэффициенты: Алашкерт – 2.55; БАТЭ – 1.48;
Победа «Алашкерта» умножит ставку в 4.30 раза, ничья – 3,35, коэффициент на победу БАТЭ – 1.85.
БК «Марафон» оценивает вероятность прохода БАТЭ в 1.35, «Алашкерта» – 3.20.
Победа БАТЭ умножит выигрышную ставку в 1,7 раз, ничья – 3.68, победа «Алашкерта» – 5.50.
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Букмекерские конторы верят в проход БАТЭ в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.
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