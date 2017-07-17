Зуб улетел руководить юрмальским «Спартаком» в Лиге чемпионов, к работе в «Шахтере» приступит с 19 июля

Как сообщает журналист «Прессбола» Владимир Пирог, польский специалист Марек Зуб в настоящее время не руководит «Шахтером».

Специалист улетел руководить игрой юрмальского «Спартака» в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Астаны».

После возвращения из столицы Казахстана в среду, 19 июля, Зуб приступит к полноценной работе с «Шахтером».

Напомним, поляк возглавил солигорскую команду после того как в отставку был отправлен Олег Кубарев.

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