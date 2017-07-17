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Зуб улетел руководить юрмальским «Спартаком» в Лиге чемпионов, к работе в «Шахтере» приступит с 19 июля
18.07.2017 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает журналист «Прессбола» Владимир Пирог, польский специалист Марек Зуб в настоящее время не руководит «Шахтером».
Специалист улетел руководить игрой юрмальского «Спартака» в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Астаны».
После возвращения из столицы Казахстана в среду, 19 июля, Зуб приступит к полноценной работе с «Шахтером».
Напомним, поляк возглавил солигорскую команду после того как в отставку был отправлен Олег Кубарев.
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Зуб улетел руководить юрмальским «Спартаком» в Лиге чемпионов, к работе в «Шахтере» приступит с 19 июля
Как сообщает журналист «Прессбола» Владимир Пирог, польский специалист Марек Зуб в настоящее время не руководит «Шахтером».
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