PiłkaNożna.pl: Бартошек в пятницу возглавит брестское «Динамо»

Как сообщает главный редактор PiłkaNożna.pl Адам Годлевски, польский тренер Мацей Бартошек договорился о деталях контракта с брестским «Динамо».

На прошедших выходных (15-16 июля) Бартошек в Минске провел переговоры с руководством брестского «Динамо». На встрече стороны определили детали будущего соглашения. По информации польского издания, контракт будет действовать до окончания сезона-2017. В нем есть опция продления соглашения еще на 12 месяцев, если на то будет согласие обеих сторон. Сообщается, что такой формат сотрудничества был просьбой Бартошека, который таким образом обеспечил себе возможность вернуться зимой в Экстраклассу в случае предложения от одной из ведущих команд.

В ходе переговоров Бартошек и брестское «Динамо» лишь устно оговорили детали сделки, так что в Польшу в воскресенье вечером Бартошек вернулся без подписанного контракта. Впрочем, электронная версия соглашения уже выслана тренеру на электронную почту.

В Брест Бартошек приедет в пятницу 21 июля, так что за матчем «Динамо» против «Альтаха» он будет наблюдать по телевизору. В тот же день он официально начнет руководить «Динамо».

К Бартошеку также проявляли интерес «Ягеллония», «Термалика», «Тыхы» и «Висла» из Плоцка.

Отметим, именно автор данного материала на PiłkaNożna.pl Адам Годлевски первым сообщил об интересе брестского «Динамо» к Бартошеку.

Подробнее о польском специалисте можно прочитать в свежем материале Tribuna.com.

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