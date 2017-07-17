Более 40 белорусов примут участие в Сурдлимпийских играх в Турции

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Белорусские спортсмены с нарушениями слуха примут участие в XXIII летних Сурдлимпийских играх. Торжественное открытие игр состоится во вторник в турецком городе Самсун.

Сурдлимпийские игры проводятся с 1924 года для людей с нарушениями слуха. Для участия в играх допускаются спортсмены, имеющие потерю слуха не менее 55 дБ на лучшее ухо. Во время соревнований участникам запрещено использовать слуховые аппараты и кохлеарные импланты. Вместо звуковых сигналов применяются визуальные.

Предполагается, что в нынешних состязаниях примут участие более трех тысяч атлетов из 97 стран. Будут разыграны 220 комплектов наград по 21 виду спорта. Беларусь на играх представят 42 спортсмена, которые поборются за награды в вольной и греко-римской борьбе, а также в дзюдо, плавании, легкой атлетике и пляжном волейболе.

Беларусь участвует в Сурдлимпийских играх начиная с 1993 года. За это время представители республики сумели завоевать 87 наград, в том числе 33 высшей пробы.