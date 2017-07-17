Форвард киевского «Динамо» Хлебас интересен белорусским клубам

В ближайшем матче киевского против «Черноморца» точно не примет участия форвард Дмитрий Хлебас.

Сообщается, что он может покинуть команду в ближайшее время. Главные претенденты на украинского футболиста – украинская и клубы из Греции и Беларуси.

23-летний форвард провел в УПЛ уже 64 матча, в которых забил 19 голов. Подробную статистику игрока смотрите здесь .