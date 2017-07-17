ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Форвард киевского «Динамо» Хлебас интересен белорусским клубам

18.07.2017 11:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В ближайшем матче киевского «Динамо» против «Черноморца» точно не примет участия форвард Дмитрий Хлебас.

Сообщается, что он может покинуть команду в ближайшее время. Главные претенденты на украинского футболиста – украинская «Ворскла» и клубы из Греции и Беларуси.

23-летний форвард провел в УПЛ уже 64 матча, в которых забил 19 голов. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ближайшем матче киевского «Динамо» против «Черноморца» точно не примет участия форвард Дмитрий Хлебас.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Алашкерт» – БАТЭ. Жавнерчик не полетел на матч из-за травмы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика