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Форвард киевского «Динамо» Хлебас интересен белорусским клубам
18.07.2017 11:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
В ближайшем матче киевского
Сообщается, что он может покинуть команду в ближайшее время. Главные претенденты на украинского футболиста – украинская
23-летний форвард провел в УПЛ уже 64 матча, в которых забил 19 голов. Подробную статистику игрока смотрите
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В ближайшем матче киевского «Динамо» против «Черноморца» точно не примет участия форвард Дмитрий Хлебас.
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