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«Алашкерт» – БАТЭ. Жавнерчик не полетел на матч из-за травмы

18.07.2017 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщили в утреннем выпуске новостей на телеканале ОНТ, защитник БАТЭ Максим Жавнерчик не полетел на матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Алашкертом» из-за травмы.

Подробности ее получения и характер источником не сообщаются.

Максим Жавнерчик: «Если будет провалена осень, то нужно или увольнять тренера, или разгонять футболистов»

Максим Жавнерчик: «Если не пройдем «Алашкерт», нужно разгонять многих»

 
Теги: Новости
 
 
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Как сообщили в утреннем выпуске новостей на телеканале ОНТ, защитник БАТЭ Максим Жавнерчик не полетел на матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с...

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