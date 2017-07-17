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«Алашкерт» – БАТЭ. Жавнерчик не полетел на матч из-за травмы
18.07.2017 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщили в утреннем выпуске новостей на телеканале ОНТ, защитник БАТЭ Максим Жавнерчик не полетел на матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Алашкертом» из-за травмы.
Подробности ее получения и характер источником не сообщаются.
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Как сообщили в утреннем выпуске новостей на телеканале ОНТ, защитник БАТЭ Максим Жавнерчик не полетел на матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с...
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