Ведущие «Времени футбола» и Василий Хомутовский в эфире «Беларусь 5» порассуждали об игре голкипера БАТЭ Дениса Щербицкого.

Николай Ходасевич: Как только начинается квалификация Лиги чемпионов – и это доказал домашний матч с «Алашкертом» – БАТЭ может хорошо сыграть в первом тайме и нормально – во втором. Но от одной ошибки голкипера (ранее в репортаже упоминались ляпы Веремко с «Астаной» и Горбунова с «Карагандой» – Tribuna.com) может зависить весь путь в квалификации. И как бы БАТЭ не комплектовал свой состав, клуб подошел к отбору в Лиге чемпионов с ненадежной вратарской позицией: Щербицкий пока молодой.

: То, что он молод – это плюс. Но вратарь должен быть психологически устойчив. А чтобы быть психологически устойчивым, Щербицкому достаточно обрести уверенность в себе. Ему доверяют матчи чемпионата.

Николай Ходасевич: Ты видел его игру в Бресте и на товарищеском турнире в Литве ?

Василий Хомутовский: Видел.

Николай Ходасевич: За полгода количество ошибок у Щербицкого ну просто зашкаливает. Понятно, что через ошибки надо наигрывать, но БАТЭ вступил с вратарем, который не обладает уверенностью

Василий Хомутовский: Подожди, Николай. Щербицкий в структуре БАТЭ находится давно. Он прошел все структуры детской школы клуба. Это вопрос не только к Щербицкому. Это вопрос двух сторон – тренеров вратарей, которые его ведут, и игрока. Он работает так, как его готовят. Ведь психологическую подготовку тоже никто не отменял – это одна из задач тренера вратарей.

Николай Ходасевич: Веремко и Горбунов ошибались после того, как провели хорошие сезоны. Но у Щербицкого – цепочка ошибок. И она привела к тому, что в квалификации Лиги чемпионов он тоже ошибся. А здесь очень высока цена ошибки. Я не говорю о том, что Щербицкий плохой вратарь. Он может вырасти в классного голкипера. Но цена ошибки для клуба может быть очень высокой.

Василий Хомутовский: Все вратари ошибались, ошибаются и будут ошибаться. Хотелось бы пожелать Денису, чтобы эти ошибки делали его только сильнее.

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