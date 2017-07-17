Польский журналист Михаляк: «Бартошек – это человек, у которого есть свое мнение, и он не боится его высказать»

Главный редактор футбольного портала 2x45.info Пшемыслав Михаляк рассказал о профессиональных качествах польского тренера Мацея Бартошека.

- Пшемыслав, на сколько Бартошек известен в Польше?

– В данный момент – это один из самых характерных тренеров у нас в стране. Собственно, достаточно сказать, что на официальной церемонии Экстраклясы по итогам сезона-2016/17 он получил награду лучшего тренера. Правда, это голосование было... как бы это сказать... немного протестным, и направлено против непонятного решения новых владельцев «Короны» уволить Бартошека, потому что «команда с ним большего не добьется». А команда из Кельце заняла пятое место – лучшее достижение в истории клуба.

- В какой футбол играют его команды?

– Те команды, которыми он руководит играют в достаточно привлекательный футбол. Бартошек уделяет большое значение самоотдаче и борьбе на всех участках поля, но при этом хочет играть «вперед», не думает только о защите. Когда он уходил из «Хойничанки», которая шла на первом месте в Первой лиге (Д2 – прим.), я слышал мнение, что на самом деле главную работу выполнял его ассистент Хермес Тевес Соарас, а сам Бартошек, как говорится, «снимал сливки». Но вот в «Короне» Хермеса не было, а команда, тем не менее, хоть и с определенной долей везения, но попала в «чемпионскую группу», где отбирала очки почти у каждого из лидеров. Улучшения в игре были видны невооруженным глазом.

- Какие у него сильные и слабые стороны?

– Это специалист, который здорово налаживает отношения с игроками, способен создать классную атмосферу в раздевалке. Быть хорошим психологом – это, похоже, у Бартошека на первом плане. Недостатки? Возможно, небольшой опыт в профессии. Какое-то время назад он хорошо работал в ГКС (Белхатув), но потом на несколько лет выпал из профессии, и даже возглавлял фирму, которая занималась утилизацией мусора (над этим много шутили в СМИ). Когда же вернулся, то начинал с минорных лиг, пока, наконец, не попал в Первую лигу, возглавил сначала «Завишу» (Быдгощ), а потом «Хойничанку».

- Как быстро Бартошек способен построить команду «под себя»?

– Ментально, наверняка, быстро. Ну, а что касается чисто футбольных аспектов, то, наверняка, потребуется некоторое время.



- Насколько важно для него влиять на трансферную политику клуба, чего не было, похоже, у его предшественника ?

– Бартошек – это человек, у которого есть свое мнение, и он не боится его высказать. Именно поэтому он отклонил несколько предложений. Например, он отказался возглавил клуб «Брук-Бет» (Нецеча) (Д1 – прим.), потому что там условием было, что ему предстоит работать с прежним тренерским штабом, а также сотрудничать с братом госпожи председателя клуба. Что касается трансферной политики, то Бартошек, уверен, захочет иметь большие полномочия, – сказал Михаляк.

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