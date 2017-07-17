«Беларусь 5» покажет 8 из 9 матчей товарищеского «Кубка Минска» в прямом эфире

С 26 по 29 июля состоится «Кубок Минска» по хоккею, посвященный 950-летию белорусской столицы. В нем примут участие минское «Динамо», «Юность», рижское «Динамо», «Локомотив», московское «Динамо» и «Югра».

«Беларусь 5» покажет в прямом эфире все матчи турнира кроме «Югра» – «Локомотив» 27 июля.

Расписание матчей

26 июля:

Локомотив — Динамо-Рига (15.00)

Динамо-Минск — Динамо-Москва (19.00)

27 июля:

Юность-Минск — Динамо-Минск (15.00)

Югра — Локомотив (19.00) – не будет показан.

28 июля:

Динамо-Рига — Югра (15.00)

Юность-Минск — Динамо-Москва (19.00)

29 июля:

Матч за пятое место (11.30)

Матч за третье место (15.30)

Финал (19.30)