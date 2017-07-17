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«Беларусь 5» покажет 8 из 9 матчей товарищеского «Кубка Минска» в прямом эфире
18.07.2017 12:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
С 26 по 29 июля состоится «Кубок Минска» по хоккею, посвященный 950-летию белорусской столицы. В нем примут участие минское «Динамо», «Юность», рижское «Динамо», «Локомотив», московское «Динамо» и «Югра».
«Беларусь 5» покажет в прямом эфире все матчи турнира кроме «Югра» – «Локомотив» 27 июля.
Расписание матчей
26 июля:
Локомотив — Динамо-Рига (15.00)
Динамо-Минск — Динамо-Москва (19.00)
27 июля:
Юность-Минск — Динамо-Минск (15.00)
Югра — Локомотив (19.00) – не будет показан.
28 июля:
Динамо-Рига — Югра (15.00)
Юность-Минск — Динамо-Москва (19.00)
29 июля:
Матч за пятое место (11.30)
Матч за третье место (15.30)
Финал (19.30)
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С 26 по 29 июля состоится «Кубок Минска» по хоккею, посвященный 950-летию белорусской столицы.
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