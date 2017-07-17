«Барселона» и Viber подписали договор о сотрудничестве до 2021 года

Viber объявил о сотрудничестве с «Барселоной» и стал официальным мессенджером команды. Контракт рассчитан до 2021 года с возможностью продления.

Также в рамках сотрудничества Viber запустил паблик-аккаунт «Барселоны» и эксклюзивные стикеры клуба.

«Для Viber большая честь быть официальным мессенджером одного из лучших футбольных клубов мира. Благодаря данному партнерству и экспертизе материнской компании, Viber предложит развернутый интерактивный функционал миллионам фанатов «Барселоны», объединив их на одной площадке. Болельщики смогут узнавать новости и другую интересную информацию в паблик-аккаунте клуба, общаться в чатах и делиться эмоциями, пересылая стикеры. Я рад видеть, что теперь Viber и будут играть вместе. Play connected – мы добьемся еще более ошеломительных успехов!» – заявил Джамел Агауа.

Напомним, Viber изначально был белорусской компанией, которую в 2014 году купила японская Rakuten Group. Сумма сделки оценивается в 900 млн долларов. Сегодня аудитория Viber насчитывает около 800 млн пользователей. В Беларуси аудитория Viber насчитывает около 5,5 миллионов человек.