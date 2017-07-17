ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Николай Ходасевич: «Жавнерчику нужно было сказать просто: «Если мы не проходим «Алашкерт», надо разгонять всех»

18.07.2017 14:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Телеведущий Николай Ходасевич прокомментировал отсутствие защитника БАТЭ Максима Жавнерчика в выездном списке на ответный матч с «Алашкертом».

«Жавнерчик после домашнего матча с «Алашкертом» дал интервью, в котором призвал в случае неудачи выгонять тренера или разгонять некоторых футболистов. Мне кажется, нужно было сказать просто: «Если мы не проходим «Алашкерт», надо разгонять всех». Но когда начинаешь дробить, ты ищешь виноватого. А когда надо решать задачи в коллективе, виноватых публично не ищут», – сказал Ходасевич в эфире «Времени футбола».

Сегодня стало известно, что Жавнерчик не полетел на матч из-за травмы.

Максим Жавнерчик: «Если будет провалена осень, то нужно или увольнять тренера, или разгонять футболистов»

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеведущий Николай Ходасевич прокомментировал отсутствие защитника БАТЭ Максима Жавнерчика в выездном списке на ответный матч с «Алашкертом».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Барселона» и Viber подписали договор о сотрудничестве до 2021 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика