Николай Ходасевич: «Жавнерчику нужно было сказать просто: «Если мы не проходим «Алашкерт», надо разгонять всех»

Телеведущий Николай Ходасевич прокомментировал отсутствие защитника БАТЭ Максима Жавнерчика в выездном списке на ответный матч с «Алашкертом».

«Жавнерчик после домашнего матча с «Алашкертом» дал интервью, в котором призвал в случае неудачи выгонять тренера или разгонять некоторых футболистов. Мне кажется, нужно было сказать просто: «Если мы не проходим «Алашкерт», надо разгонять всех». Но когда начинаешь дробить, ты ищешь виноватого. А когда надо решать задачи в коллективе, виноватых публично не ищут», – сказал Ходасевич в эфире «Времени футбола».

Сегодня стало известно , что Жавнерчик не полетел на матч из-за травмы.

Максим Жавнерчик: «Если будет провалена осень, то нужно или увольнять тренера, или разгонять футболистов»