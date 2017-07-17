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Николай Ходасевич: «Жавнерчику нужно было сказать просто: «Если мы не проходим «Алашкерт», надо разгонять всех»
18.07.2017 14:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Телеведущий Николай Ходасевич прокомментировал
«Жавнерчик после домашнего матча с «Алашкертом» дал интервью, в котором призвал в случае неудачи выгонять тренера или разгонять некоторых футболистов. Мне кажется, нужно было сказать просто: «Если мы не проходим «Алашкерт», надо разгонять всех». Но когда начинаешь дробить, ты ищешь виноватого. А когда надо решать задачи в коллективе, виноватых публично не ищут», – сказал Ходасевич в эфире «Времени футбола».
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Николай Ходасевич: «Жавнерчику нужно было сказать просто: «Если мы не проходим «Алашкерт», надо разгонять всех»
Телеведущий Николай Ходасевич прокомментировал отсутствие защитника БАТЭ Максима Жавнерчика в выездном списке на ответный матч с «Алашкертом».
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