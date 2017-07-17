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Василий Хомутовский: «Не поверю, что Журавель дал добро на подписание Вуячича и вел его с марта»

18.07.2017 14:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-голкипер сборной Беларуси и эксперт «Беларусь 5» Василий Хомутовский поделился мнением о подписании Александра Вуячича из второго дивизиона чемпионата Таиланда.

«Я не поверю, что Журавель дал добро на подписание Вуячича и вел его с марта. Во втором круге увидим, насколько он силен и вообще, силен ли он», – сказал Хомутовский в эфире «Времени футбола» на «Беларусь 5».

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Теги: Брест
 
 
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Экс-голкипер сборной Беларуси и эксперт «Беларусь 5» Василий Хомутовский поделился мнением о подписании Александра Вуячича из второго дивизиона чемпионата...

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