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Василий Хомутовский: «Не поверю, что Журавель дал добро на подписание Вуячича и вел его с марта»
18.07.2017 14:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-голкипер сборной Беларуси и эксперт «Беларусь 5» Василий Хомутовский поделился мнением о
«Я не поверю, что Журавель дал добро на подписание Вуячича и вел его с марта. Во втором круге увидим, насколько он силен и вообще, силен ли он», – сказал Хомутовский в эфире «Времени футбола» на «Беларусь 5».
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Экс-голкипер сборной Беларуси и эксперт «Беларусь 5» Василий Хомутовский поделился мнением о подписании Александра Вуячича из второго дивизиона чемпионата...
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