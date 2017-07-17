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«Алашкерт» – БАТЭ. Команды выйдут на поле в тех же цветах, что и на «Борисов-Арене»

18.07.2017 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В ходе предыгрового совещания были представлены и комплекты формы, в которых в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют «Алашкерт» и БАТЭ.

Хозяева наденут желтые майки и черные трусы (вратарь – в черном), БАТЭ – синие майки и трусы (голкипер – в зеленом). Судейская бригада облачится в экипировку красного цвета.

Таким образом, команды полностью повторили выбор, сделанный неделю назад на «Борисов-Арене».

Напомним, что ответный поединок 2-го квалификационного раунда между «Алашкертом» и БАТЭ начнется в 19.00 по белорусскому времени.

«Алашкерт» – БАТЭ. Команды выйдут на поле в тех же цветах, что и на «Борисов-Арене»

 
 
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В ходе предыгрового совещания были представлены и комплекты формы, в которых в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют «Алашкерт» и БАТЭ.

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