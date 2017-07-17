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Девушка Криштиану Роналду ждет ребенка

18.07.2017 15:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил, что в ближайшее время вновь станет отцом.

Отвечая на вопрос журналиста издания El Mundo, игрок подтвердил, что его подруга Джорджина Родригес беременна.

– Ты ведь рад, что у тебя будет еще один ребонок?

– Да, очень.

Напомним, что в прошлом месяце у Криштиану родились два ребенка от суррогатной матери.

Мальчика назвали Матео, девочке дали имя Ева. Первому сыну Роналду уже шесть лет. Он появился на свет в 2010 году также от суррогатной матери.

 
 
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Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил, что в ближайшее время вновь станет отцом.

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