Анастасия Веремеенко: «Вернусь в сборную в ноябре, если все будет хорошо со здоровьем. А по Левченко есть много нюансов»

Центровая сборной Беларуси Анастасия Веремеенко рассказала о том, когда вернется в национальную команду.

«Разговаривали на этот счет с Трофимовой сразу после Бельгии. Я ей сказала, что летом меня не будет. Затем мы не раз созванивались и общались. Она спросила у меня, буду ли я выступать дальше. Я сказала, что вернусь в ноябре, если все будет хорошо со здоровьем.

Левченко? Я у нее спрашивала, но там очень много нюансов. Контракт, приезды, решения Белорусской федерации баскетбола. Если она поедет в Китай, то есть вопросы, которые должна решать наша федерация», — сказала Веремеенко в эфире «Спорт-кадра» на «Беларусь 5».

Напомним, Веремеенко и Левченко пропустили Евробаскет-2017.

Максим Рыженков: «Не могу понять Левченко. Если ты давно приняла решение, то зачем остаешься в сборной, занимаешь ставку?»