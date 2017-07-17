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Анастасия Веремеенко: «Вернусь в сборную в ноябре, если все будет хорошо со здоровьем. А по Левченко есть много нюансов»

18.07.2017 15:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Центровая сборной Беларуси Анастасия Веремеенко рассказала о том, когда вернется в национальную команду. 

«Разговаривали на этот счет с Трофимовой сразу после Бельгии. Я ей сказала, что летом меня не будет. Затем мы не раз созванивались и общались. Она спросила у меня, буду ли я выступать дальше. Я сказала, что вернусь в ноябре, если все будет хорошо со здоровьем.

Левченко? Я у нее спрашивала, но там очень много нюансов. Контракт, приезды, решения Белорусской федерации баскетбола. Если она поедет в Китай, то есть вопросы, которые должна решать наша федерация», — сказала Веремеенко в эфире «Спорт-кадра» на «Беларусь 5».

Напомним, Веремеенко и Левченко пропустили Евробаскет-2017.

Максим Рыженков: «Не могу понять Левченко. Если ты давно приняла решение, то зачем остаешься в сборной, занимаешь ставку?»

 
 
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Центровая сборной Беларуси Анастасия Веремеенко рассказала о том, когда вернется в национальную команду.

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