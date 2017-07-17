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Николай Ходасевич: «У меня нет претензий к Хохлову». Вопросы должны быть адресованы руководству «Беларуськалия»

18.07.2017 16:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Телеведущий Николай Ходасевич считает, что в неудачах «Шахтера» нужно винить не Дмитрия Хохлова, а руководство «Беларуськалия».

«По поводу «Шахтера» я занимаю простую позицию. Есть очень много претензий к Хохлову. А у меня нет претензий к Хохлову, потому что процессом в солигорском футболе руководит не он. Его просто назначили. И если «Шахтер» в этом году сильно накувыркается с заключением долгосрочных контрактов и выполнением задач, то все вопросы должны быть адресованы руководству «Беларуськалия», которое дает карт-бланш приглашенному иностранцу для решения таких больших задач», – сказал Ходасевич в эфире «Времени футбола» на «Беларусь 5».

«Шахтер» уступил в финале Кубка Беларуси, вылетел в первом квалификационном раунде Лиги Европы, но с отрывом в три очка лидирует в чемпионате Беларуси.

 
 
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Телеведущий Николай Ходасевич считает, что в неудачах «Шахтера» нужно винить не Дмитрия Хохлова, а руководство «Беларуськалия».

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