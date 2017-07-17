Николай Ходасевич: «У меня нет претензий к Хохлову». Вопросы должны быть адресованы руководству «Беларуськалия»

Телеведущий Николай Ходасевич считает, что в неудачах «Шахтера» нужно винить не Дмитрия Хохлова, а руководство «Беларуськалия».

«По поводу «Шахтера» я занимаю простую позицию. Есть очень много претензий к Хохлову. А у меня нет претензий к Хохлову, потому что процессом в солигорском футболе руководит не он. Его просто назначили. И если «Шахтер» в этом году сильно накувыркается с заключением долгосрочных контрактов и выполнением задач, то все вопросы должны быть адресованы руководству «Беларуськалия», которое дает карт-бланш приглашенному иностранцу для решения таких больших задач», – сказал Ходасевич в эфире «Времени футбола» на «Беларусь 5».

«Шахтер» уступил в финале Кубка Беларуси, вылетел в первом квалификационном раунде Лиги Европы, но с отрывом в три очка лидирует в чемпионате Беларуси.