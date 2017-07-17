«Алашкерт» – БАТЭ. Пока нет ясности относительно трансляции на «Беларусь 5»

Незадолго до начала ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Алашкерт» — БАТЭ остается нерешенным вопрос о показе игры белорусским ТВ.

Вчера стало известно, что агентство-партнер «Алашкерта» по трансляциям сначала наотрез отказалось меняться с белорусскими телевизионщиками сигналом, а затем оценило права на трансляцию в 50 тысяч евро, мотивируя это тем, что после ничьей на «Борисов-Арене» спрос на продукт в Беларуси должен быть запредельным.

За прошедшую неделю Белтелерадиокомпании удалось существенно сбросить цену, но прийти к согласию сторонам все еще не удалось. Надежды остаются на достижение договоренности в самый последний момент.

Начало матча в 19:00 по белорусскому времени.