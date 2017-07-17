Сергей Долидович: «Для подготовки к Олимпиаде нужно собрать 10-15 тысяч долларов»

Белорусский лыжник Сергей Долидович рассказал о том, сколько нужно собрать денег , чтобы отправиться на Олимпиаду 2018.

– 30 июня у меня закончился контракт с национальной федерацией, так что теперь я без работы.

- Так вы можете стать «тунеядцем»?

– Ну, думаю, до этого не дойдет. Нужно ведь 180 дней, я указ читал. На данный момент я ищу неравнодушных людей, которые знают меня, верят в меня или еще поверят. Для продолжения карьеры мне нужно найти средства для подготовки к Олимпиаде. Другой путь – ничего не делать и заняться тренерской деятельностью.

- Вы после 20 лет работы в системе Министерства спорта остаетесь без работы. Это сильный удар по вам?

– Думаю, я главный старожил. С 1992 года не пропустил ни одного сезона. Конечно, удивился, когда пришло уведомление о том, что контракт не будет продлен. Сейчас отношусь к этому спокойно. Время лечит, это же жизнь. Для меня каждый год был как последний, потому что время не идет назад. Два месяца назад я бы реще отвечал на этот вопрос, сейчас позитива больше.

Приезжаю в Раубичи, где работаю со своим учеником Остапенко. Он, можно сказать, мой спарринг-партнер. Ну или наоборот: он ведь моложе почти на пятнадцать лет. Я уже три-четыре года сам себе тренер.

- Вы тренируетесь сам, ваш ученик ездит на соревнования. Почему федерация не может подготовить лыжников, которые будут бегать быстрее вас?

– Есть пять ребят, которые объективно могут поехать на Олимпиаду. Имею в виду мужчин. Сильного конфликта с федерацией у нас не было. На Беларусь дается две лицензии. Но чтобы завоевать лицензию на Олимпиаду, нужно, во-первых, попасть в топ-300 спортсменов. Чтобы попасть в топ-300, нужно бегать. Рейтинг будет обновляться до 25 января, то есть вплоть до самой Олимпиады. То есть есть если много и хорошо бегать, то есть шанс получить именную лицензию независимо от федерации. Но на это надо средства.

- Сколько нужно собрать денег, если все-таки государственной поддержки добиться не получится?

– Летом мне практически не надо средств – нужен только бензин и немного еды. Так что вкладывать в меня сейчас не надо. Есть лыжероллерная трасса в Дроздах и база «Раубичи».

Вообще, по моим подсчетам, нужно собрать 10-15 тысяч долларов, если меня не возьмут тренироваться с национальной командой. Деньги на подготовку нужны на четыре месяца – с сентября по декабрь. В январе уже поезд уходит. Фармакология? Каждый год приходится покупать какие-то препараты самому, потому что медицина не стоит на месте. А у нас через систему закупок нельзя все приобрести.

- Сумма вам нужна немаленькая. Тот же Гурков собрал только три тысячи.

– Мне даже самому интересно участие в этом проекте. Хочется узнать, насколько наш вид спорта популярен. Интересно, насколько люди смогут поддержать.

Но есть нюансы. Даже если я соберу деньги, но не будет поддержки, то я не смогу. Если я приду с собранными деньгами, а мне не разрешат ездить с командой, то я один не справлюсь. Это глупо. Но если им будет интересно, чтобы я поддержал страну не за народные, как говорится, деньги, то тогда это возможно.

В конечном итоге, думаю, у нас появятся профессиональные клубы, которые будут не на полном государственном обеспечении. Нужно, чтобы соотношение было примерно 50 на 50. Посмотрим, как это в итоге будет, – сказал Долидович.

Сергей Долидович: «Мог рассчитывать на понимание в федерации. Но не нашел его. Остался сукиным сыном»