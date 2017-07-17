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Александр Тихонов: «Информация о моем нетрезвом состоянии в храме – наглая ложь»

18.07.2017 16:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что телеканал «Россия 24» выпустила в эфир сюжет с недостоверной информацией о ситуации в храме села Уйское.

Накануне стало известно о том, что Тихонов решил забрать им же подаренную икону из храма. Сообщалось, что бывший биатлонист ворвался в церковь в нетрезвом состоянии.

«О том, что сюжет тенденциозен, говорит безграмотность ведущего, заявившего, что в мою бытность президентом СБР в биатлоне были допинговые скандалы, хотя за 13 лет моей работы во главе этой организации в сборной страны был только один случай с Ольгой Пылевой, а все скандалы начались, как раз после моего ухода. Это просто штришок к уровню подготовки этих журналистов.

Ну а дальше повторялась все та же наглая ложь про мое нетрезвое состояние и то, что я якобы свернул девочке шею и устроил с ней драку.

Вы послушайте вторую сторону, а не заранее подготовленных приспешников этого Павла или вам лень потратить время и взять полноценное интервью у меня.

Мне стыдно за такую работу наших журналистов, которым интересно не докопаться до правды, а только раздуть скандал и показать все так, как им выгодно. Именно из-за таких непрофессионалов телевизор в России и зовут зомбоящиком.

Как только будет заведено уголовное дело, посмотрим, как на это отреагирует канал «Вести 24». Ответственность за такую ложь должны нести и те, кто брал интервью, и те, кто его давал», – написал Тихонов.

 
 
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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что телеканал «Россия 24» выпустила в эфир сюжет с недостоверной информацией о ситуации в храме села...

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