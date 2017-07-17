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Никита Комаров заключит пробный контракт с московским «Динамо»
18.07.2017 17:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский форвард Никита Комаров заключит пробный контракт с московским «Динамо».
По ходу предсезонного сбора Комарову предстоит доказать, что он подходит тренерскому штабу москвичей.
В прошлом сезоне в составе минского «Динамо» Никита Комаров, известный своим жестким стилем игры, набрал 149 минут штрафа и сделал 89 силовых приемов в 45 матчах. В его активе также 6 голов и 4 голевые передачи.
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Белорусский форвард Никита Комаров заключит пробный контракт с московским «Динамо».
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