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Esporte Imperativo: Неймар согласился на переход в «ПСЖ»
18.07.2017 17:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Барселоны» Неймар готов перейти в «ПСЖ», утверждает бразильский телеканал Esporte Imperativo.
По информации издания, проект «ПСЖ» убедил футболиста и он дал предварительное согласие на переход в парижский клуб.
Так, сообщается, что «ПСЖ» готов заплатить «Барселоне» сумму отступных за 25-летнего форварда – 222 миллиона евро.
Трансфер Неймара должен состояться в ближайшие несколько недель.
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Нападающий «Барселоны» Неймар готов перейти в «ПСЖ», утверждает бразильский телеканал Esporte Imperativo.
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