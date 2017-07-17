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«Алашкерт» – БАТЭ. Драгун, Риос и Сигневич выйдут в стартовом составе
18.07.2017 17:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренеры «Алашкерта» и БАТЭ назвали стартовые составы на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Алашкерт: Бегларян, Ховбоша, Восканян, Стойкович, Дагбашян, Дашян, Веранян (к), Яблан, Ненадович, Артак Едигарян, Григорян.
Запасные: Каспаров, Зелькович, Мигран Минасян, Бадоян, Мурадян, Пелтьер, Ваагн Минасян.
БАТЭ: Щербицкий, Поляков, Милунович, Яблонский, А.Володько, Иванич, Сигневич, Риос, Драгун, Стасевич (к), Гордейчук.
Запасные: Веремко, Гайдучик, Березкин, Туоминен, М.Володько, Кендыш, Гвилия.
Матч начнется в 19.00.
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Главный тренеры «Алашкерта» и БАТЭ назвали стартовые составы на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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