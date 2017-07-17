ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Алашкерт» – БАТЭ. Драгун, Риос и Сигневич выйдут в стартовом составе

18.07.2017 17:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренеры «Алашкерта» и БАТЭ назвали стартовые составы на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Алашкерт: Бегларян, Ховбоша, Восканян, Стойкович, Дагбашян, Дашян, Веранян (к), Яблан, Ненадович, Артак Едигарян, Григорян.

Запасные: Каспаров, Зелькович, Мигран Минасян, Бадоян, Мурадян, Пелтьер, Ваагн Минасян.

БАТЭ: Щербицкий, Поляков, Милунович, Яблонский, А.Володько, Иванич, Сигневич, Риос, Драгун, Стасевич (к), Гордейчук.

Запасные: Веремко, Гайдучик, Березкин, Туоминен, М.Володько, Кендыш, Гвилия.

Матч начнется в 19.00.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренеры «Алашкерта» и БАТЭ назвали стартовые составы на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Esporte Imperativo: Неймар согласился на переход в «ПСЖ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика