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"Беларусь 5" не покажет матч "Алашкерт" - БАТЭ
18.07.2017 18:14 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июл — Sputnik. Спортивный телеканал "Беларусь 5" не покажет в прямом эфире матч квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Алашкертом" (Ереван) и БАТЭ (Борисов), сообщил корреспонденту Sputnik директор дирекции телеканала "Беларусь 5" Павел Булацкий.
Поединок второго квалификационного раунда ЛЧ "Алашкерт" — БАТЭ состоится 18 июля в Ереване, стартовый свисток прозвучит в 19:00 (по минскому времени). Ранее стало известно, что белорусы ведут переговоры со своими коллегами из Армении по поводу трансляции футбольной встречи. СМИ сообщали, что армяне оценили права на показ матча в 50 тысяч евро, белорусы пытались договорится о снижении цены.
"Матч транслироваться не будет. Впервые в моей практике такое, чтобы за несколько часов до начала игры цена на трансляцию не снижалась, а наоборот повышалась", — сказал Булацкий.
Напомним, неделю назад на "Борисов-Арене"
В случае победы в Ереване следующим соперником БАТЭ по отборочному раунду
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МИНСК, 18 июл — Sputnik. Спортивный телеканал "Беларусь 5" не покажет в прямом эфире матч квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Алашкертом" (Ереван) и БАТЭ...
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