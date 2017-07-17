МИНСК, 18 июл — Sputnik. Спортивный телеканал "Беларусь 5" не покажет в прямом эфире матч квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Алашкертом" (Ереван) и БАТЭ (Борисов), сообщил корреспонденту Sputnik директор дирекции телеканала "Беларусь 5" Павел Булацкий.

Поединок второго квалификационного раунда ЛЧ "Алашкерт" — БАТЭ состоится 18 июля в Ереване, стартовый свисток прозвучит в 19:00 (по минскому времени). Ранее стало известно, что белорусы ведут переговоры со своими коллегами из Армении по поводу трансляции футбольной встречи. СМИ сообщали, что армяне оценили права на показ матча в 50 тысяч евро, белорусы пытались договорится о снижении цены.

"Матч транслироваться не будет. Впервые в моей практике такое, чтобы за несколько часов до начала игры цена на трансляцию не снижалась, а наоборот повышалась", — сказал Булацкий.

Напомним, неделю назад на "Борисов-Арене" борисовчане сыграли вничью с "Алашкертом" (1:1) . Голами в матче отметился хавбек "желто-синих" Алексей Риос.

В случае победы в Ереване следующим соперником БАТЭ по отборочному раунду станет "Славия" из Праги .

Sputnik Беларусь ведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Алашкерт" — БАТЭ .