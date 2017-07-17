|
ЧЕ-2017 (U-20). Дивизион B. Беларусь проиграла Бельгии
18.07.2017 18:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат Европы (U-20)
Дивизион B
Группа А
Беларусь – Бельгия 71:80 (17:23, 15:19, 21:23, 18:15)
Беларусь: Лютыч (20 очков + 6 под), Микульский (14 + 8 под + 4 пер + 3 пас).
Положение команд: Польша – 3-0, Бельгия – 2-1, Финляндия – 1-2, Беларусь – 1-2, Армения – 0-3.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионат Европы (U-20) Дивизион B Группа А Беларусь – Бельгия 71:80 (17:23, 15:19, 21:23, 18:15) Беларусь: Лютыч (20 очков + 6 под), Микульский (14 + 8 под + 4 пер + 3 пас).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии