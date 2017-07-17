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«Алашкерт» – БАТЭ. БГТРК не показывает матч
18.07.2017 19:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ в гостях играет с армянским «Алашкертом».
БГТРК не показывает матч.
Напомним, вчера стало известно, что агентство-партнер «Алашкерта» по трансляциям сначала наотрез отказалось меняться с белорусскими телевизионщиками сигналом, а затем оценило права на трансляцию в 50 тысяч евро, мотивируя это тем, что после ничьей на «Борисов-Арене» спрос на продукт в Беларуси должен быть запредельным. Белтелерадиокомпании удалось существенно сбросить цену, но прийти к согласию сторонам не удалось.
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В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ в гостях играет с армянским «Алашкертом».
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