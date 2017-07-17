«Алашкерт» – БАТЭ. БГТРК не показывает матч

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ в гостях играет с армянским «Алашкертом».

БГТРК не показывает матч.

Напомним, вчера стало известно, что агентство-партнер «Алашкерта» по трансляциям сначала наотрез отказалось меняться с белорусскими телевизионщиками сигналом, а затем оценило права на трансляцию в 50 тысяч евро, мотивируя это тем, что после ничьей на «Борисов-Арене» спрос на продукт в Беларуси должен быть запредельным. Белтелерадиокомпании удалось существенно сбросить цену, но прийти к согласию сторонам не удалось.

Tribuna.com ведет онлайн-трансляцию встречи.