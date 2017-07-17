|
«Вест Хэм» арендовал Харта у «Манчестер Сити»
18.07.2017 19:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт стал игроком «Вест Хэма».
Лондонский клуб объявил о переходе игрока. Аренда рассчитана на сезон.
Сообщалось, что «Сити» будет выплачивать ему часть зарплаты, а у «Вест Хэма» будет опция выкупа.
Минувший сезон Харт провел на правах аренды в «Торино».
Фото: официальный сайт «Вест Хэма»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт стал игроком «Вест Хэма».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии