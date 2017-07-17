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«Вест Хэм» арендовал Харта у «Манчестер Сити»

18.07.2017 19:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт стал игроком «Вест Хэма».

Лондонский клуб объявил о переходе игрока. Аренда рассчитана на сезон.

Сообщалось, что «Сити» будет выплачивать ему часть зарплаты, а у «Вест Хэма» будет опция выкупа.

Минувший сезон Харт провел на правах аренды в «Торино».

«Вест Хэм» арендовал Харта у «Манчестер Сити»

Фото: официальный сайт «Вест Хэма»

 
 
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Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт стал игроком «Вест Хэма».

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