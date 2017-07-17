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«Алашкерт» – БАТЭ. Милунович получил повреждение и был заменен
18.07.2017 19:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ в гостях играет с армянским «Алашкертом».
В конце первого тайма повреждение получил защитник борисовчан Неманья Милунович.
На 43-й минуте матча вместо Милуновича на поле вышел Виталий Гайдучик.
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В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ в гостях играет с армянским «Алашкертом».
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