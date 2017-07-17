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БАТЭ вышел в 3-й квалификационный раунд ЛЧ, где сыграет с пражской «Славией»
18.07.2017 20:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во 2-м квалификационном раунде БАТЭ по сумме двух матчей оказался сильнее армянского «Алашкерта» (1:1, 3:1).
В 3-м квалификационном раунде БАТЭ сыграет с пражской «Славией».
Первые матчи 3-го квалификационного раунда будут сыграны 25/26 июля, ответные встречи пройдут 1/2 августа.
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Во 2-м квалификационном раунде БАТЭ по сумме двух матчей оказался сильнее армянского «Алашкерта» (1:1, ).
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